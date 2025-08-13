Incendio in corso sul colle di Monfalcone, fumo in pieno centro

Un incendio di grosse proporzioni si è propagato questa mattina sul colle della Rocca di Monfalcone, a poche centinaia di metri dal centro della città. In questi minuti i Vigili del Fuoco stanno operando con diverse squadre per cercare di spegnere le fiamme, mentre una densa coltre di fumo sta coprendo il cielo. Il rogo ha preso piede poco prima delle 11, ignote le cause al momento: ma intanto la città sta rivivendo lo spettro degli incendi che devastarono il Carso nell’estate 2022.

L’evoluzione della situazione è costantemente monitorata dalle strutture operative della Protezione civile Fvg, impegnate nelle attività di spegnimento e contenimento delle fiamme. Sul posto stanno operando due elicotteri della Protezione civile regionale e dieci squadre di volontari del Servizio Aib (Antincendio boschivo), coordinati dal Centro operativo competente. Le condizioni meteorologiche rendono difficoltose le operazioni. L’assessore Riccardi è in stretto contatto con il sindaco di Monfalcone, che sta raggiungendo l’area interessata.