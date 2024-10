Incendio in piazzale Chiavris, evacuate una cinquantina di persone

I vigili del fuoco del comando di Udine, assieme ai distaccamenti di Cividale e Codroipo, una squadra, 2 autoscale, un autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale del comando friulano sono intervenuti ieri sera attorno alle 22 per un incendio che ha interessato un appartamento al quinto piano di uno stabile di 7, in Piazzale Chiavris a Udine.

L’incendio, partito da una terrazza veranda, si stava propagando all’interno dell’appartamento in cui in quel momento non c’erano persone.

A scopo precauzionale sono state fatte evacuare dallo stabile una cinquantina di persone, che sono potute rientrare nelle proprie abitazioni nella notte.

Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno iniziato la messa in sicurezza dell’appartamento interessato dall’incendio e dell’intero stabile verificando, con apposita strumentazione, l’assenza di gas residui della combustione. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.

Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri e personale sanitario che fortunatamente non ha dovuto soccorrere nessuna persona.