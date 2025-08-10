  • Aiello del Friuli
domenica 10 Agosto 2025
Incendio in un appartamento a Trieste, rogo divampa all'ultimo piano

L'intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all'intero stabile
Redazione
Autore: Redazione

Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle 19:10, in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo di cinque piani in via Crispi a Trieste. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme si estendessero al resto dell’edificio e agli alloggi vicini.

Allertati dai residenti, sul posto sono accorse due squadre del comando di Trieste, una dalla sede centrale e l’altra dal distaccamento di Opicina, supportate da autoscala, autobotte e personale specializzato. Una volta giunti, i soccorritori si sono assicurati che nell’appartamento in fiamme non ci fosse nessuno, mentre altri colleghi verificavano che tutti gli inquilini dello stabile fossero stati evacuati in sicurezza.

Grazie al rapido intervento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme alla sola camera da letto, evitando che il rogo si propagasse al resto dell’alloggio, agli altri appartamenti o al tetto. Dopo aver spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’intero stabile, effettuando anche verifiche strumentali per escludere la presenza di gas residui.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’accaduto erano presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario.

