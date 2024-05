Incendio in un garage a Cordenons, ustionato un ragazzo

Due ragazzi sono stati coinvolti in un incendio scoppiato nel garage di un’abitazione di Cordenons nel pomeriggio. Uno di loro, minorenne, è rimasto incolume, mentre l’altro ha riportato diverse ustioni sul corpo ed è stato soccorso dal personale sanitario e portato in ospedale in elicottero. Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone intervenuti con un’autopompa, due autobotti e un’autoscala. I pompieri hanno scongiurato che le fiamme si propagassero dal garage all’alloggio soprastante. Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre hanno iniziato la bonifica delle parti incendiate e la messa in sicurezza di tutta la casa. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo, lo stabile è stato dichiarato momentaneamente inagibile. Sul luogo dell’incendio anche la Polizia di Stato.