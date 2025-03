Incendio in un monolocale di Udine, salvata una anziana rimasta intossicata

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio dalla cucina di un monolocale in via Pradamano, a Udine. Dopo l’allarme, una donna di 72 anni, residente nell’appartamento al primo piano del condominio al civico 6, è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco utilizzando un’autoscala. La donna, intossicata dai fumi dell’incendio, è stata immediatamente presa in carico dal personale sanitario per le cure necessarie. Il rogo ha causato danni a mobili e suppellettili, rendendo l’abitazione temporaneamente inagibile.

Nonostante l’entità dell’incendio, non sono stati riportati danni strutturali all’edificio. I pompieri hanno completato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l’area, effettuando controlli strumentali per escludere la presenza di sacche residue di fumo. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.