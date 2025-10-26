Incendio in una casa di Paluzza, residente ustionato

Un carnico è rimasto ustionato in seguito ad un incendio divampato intorno alle 15 in una abitazione di Paluzza. Le fiamme, innescate per cause in corso di accertamento in un’immobile di via Roma, sono partite dalla cucina al pianterreno e si sono estese fino alla stanza adiacente. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo ha impedito che il rogo si propagasse all’intero edificio.

Il fabbricato a due piani è stato dichiarato al momento inagibile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Tolmezzo.