Incendio in una falegnameria a Moimacco: rogo domato in tempo

Un incendio è divampato ieri sera all’interno della falegnameria Roiatti di Moimacco, interessando il deposito destinato alla verniciatura del legno.

Dopo l’allarme, il titolare ha tentato di spegnere le fiamme, accusando una lieve intossicazione a causa dei fumi tossici inalati. Poco dopo sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Udine e Cividale del Friuli, che hanno domato l’incendio e scongiurato danni più gravi.

Il bilancio dei danni, in corso di quantificazione, riguarda diversi scaffali e alcuni infissi bruciati. I primi accertamenti indicano come probabile causa del rogo un quadro elettrico malfunzionante. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.