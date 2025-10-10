Incendio in un’abitazione, le fiamme divorano una stanza adibita a deposito

Un incendio si è sviluppato ieri sera in un’abitazione a Rodeano di Rive d’Arcano. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con i carabinieri di San Daniele, le fiamme si erano innescate in una stanza al primo piano dell’immobile, adibita a deposito, propagandosi anche al solaio in legno. All’interno della casa c’era un’anziana di 84 anni che, dopo le cure del personale sanitario, è stata condotta per accertamenti – per un principio d’intossicazione – all’ospedale.