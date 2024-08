A fuoco i magazzini della catena Aumai: tre intossicati: IL VIDEO

Dalle 16 di oggi i vigili del fuoco sono alle prese, in viale Italia a Conegliano, con lo spegnimento di un vasto incendio che sta interessando i magazzini della catena Aumai di circa 4000 metri quadrati: tre dipendenti sono rimasti intossicati e sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale distaccamento, Vittorio Veneto, Treviso e Pordenone per un totale di 10 automezzi antincendio e 30 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno interessato anche il secondo piano dove si trovano altre attività commerciali. Al momento non si conoscono le cause che hanno innescato il rogo.