Lignano Pineta, l’Incendio del Mare 40 minuti di spettacolo di luci e colori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sparati dal Pontile a Mare di Lignano Pineta e dal nuovo pontone dell’Azienda Cicuttin ormeggiato nello specchio d’acqua antistante piazza Marcello D’Olivo, i fuochi “L’Incendio del Mare” alla sua 28^ edizione hanno incantato per 40 minuti hanno incantato gli spettatori tra inediti e il tradizionale “botta e risposta” tra i fuochi lanciati dal Pontile e dalla piattaforma in mare. Il terzo botto che ha segnato la fine delle coreografie che hanno tinto il cielo e il mare di mille colori da ricordare un caleidoscopio, è stato accompagnato da un lunghissimo applauso. A precedere l’attesissimo spettacolo, dalle ore 21.30, nella “mezzaluna” di piazza Marcello D’Olivo, è andata in scena la grande musica mixata da Renato Pontoni e Carlo P. con lo spettacolo “WOW sono a Lignano Pineta”. Sono state le famosissime hit degli anni ’70, ’80 e ’90 a far ballare e divertire una piazza gremita di persone trasformando l’attesa di migliaia di turisti in una bellissima festa open air.

08-08-24 Incontro con l’autore © Ph. Valter Parisotto 08-08-24 Incontro con l’autore © Ph. Valter Parisotto 08-08-24 Incontro con l’autore © Ph. Valter Parisotto 08-08-24 Incontro con l’autore © Ph. Valter Parisotto 08-08-24 Incontro con l’autore © Ph. Valter Parisotto 08-08-24 Incontro con l’autore © Ph. Valter Parisotto 08-08-24 Incontro con l’autore © Ph. Valter Parisotto 08-08-24 Incontro con l’autore © Ph. Valter Parisotto 08-08-24 Incontro con l’autore © Ph. Valter Parisotto 08-08-24 Incontro con l’autore © Ph. Valter Parisotto 08-08-24 Incontro con l’autore © Ph. Valter Parisotto