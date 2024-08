Incendio a Mereto di Tomba, tre intossicati

Tre persone sono rimaste intossicate a seguito di un incendio divampato di Mereto di Tomba, all’interno di un’autorimessa accostata ad un’abitazione. L’allarme è scattato alle 12, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rischiando di raggiungere il serbatoio di una moto posteggiata nel garage. Sul posto sono giunti in breve tempo i vigili del fuoco di Udine con una autobotte e l’autoscala.

A seguito dell’inalazione dei fumi, tre persone che si trovavano all’interno della proprietà sono state trasportate all’ospedale per gli accertamenti del caso. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.