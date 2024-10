Incendio nel capannone di Coseano, emergenza rientrata

Il piano di emergenza è rientrato. E’ stata esclusa la presenza di sostanze nocive per l’ambiente e per la salute delle persone dopo il principio d’incendio che questa mattina era scoppiato in un capannone a Cisterna di Coseano. Questa notte resterà comunque attivo un presidio dei vigili del fuoco.

L’allerta è rientrata. Le verifiche effettuate oggi pomeriggio in via dell’Industria a Cisterna di Coseano dai vigili del fuoco, intervenuti anche con il Nucleo Nbr da Trieste, hanno escluso la presenza di sostanze nocive, per le persone e per l’ambiente, nel capannone della Cella Costruzioni, acquisito da un precedente fallimento, dove questa mattina si era verificato un principio d’incendio.

In atmosfera si erano sprigionati dei fumi dovuti alla combustione di pneumatici triturati, contenuti in una vasca di cemento armato, creando non poca preoccupazione. Anche perchè il principio d’incendio – così era stato riferito in un primo momento – era nato da una sostanza presente sotto la stessa vasca, di cui, però, non si sapeva l’origine.

Da qui la necessità, come previsto in questi casi, di attivare il piano d’emergenza regionale con l’allertamento del sindaco, del prefetto di Udine, dell’Arpa e dei carabinieri.

Piano che prevede che tutta la popopolazione, in un raggio di 500 metri dal luogo dell’incendio, venga avvisata di potenziali pericoli per ambiente e salute.

L’allerta è rientrata ma questa notte resterà comunque attivo, da parte dei vigili del fuoco, un presidio nei pressi del capannone. Così da scongiurare eventuali rischi dovuti alla presenza di focolai. E domani mattina potranno iniziare le operazioni di smassamenti degli pneumatici triturati. GUARDA IL VIDEO