Incendio nel magazzino dell’oratorio, l’ombra del dolo

Con il passare delle ore, l’incendio che ha sconvolto il sabato pomeriggio dell’oratorio di Vallenoncello assume sempre più i contorni di un giallo. Mentre la comunità tenta di lasciarsi alle spalle la paura per il rogo divampato nel magazzino mentre erano in corso una festa privata e nella vicina chiesa la celebrazione di un rosario – con in tutto 300 persone che sono state fatte evacuare, tre sono rimaste leggermente intossicate –, l’attenzione degli investigatori si sposta tutta sulle cause. E un dettaglio tecnico, nelle ultime ore, ha fatto emergere l’ombra del dolo o, comunque, di un gesto accidentale riconducibile a qualcuno.

Se nelle prime fasi dell’emergenza si era ipotizzata la classica fatalità legata a un cortocircuito, il collaboratore pastorale, don Giacinto Biscontin, oggi ha evidenziato come l’impianto elettrico fosse sicuro. L’intero sistema della struttura era stato completamente rifatto appena tre mesi fa.

I forti dubbi sul cortocircuito lasciano quindi sul tavolo pochissime alternative: l’errore umano grossolano o il gesto volontario.

La Polizia, che conduce le indagini sul campo, mantiene il massimo riserbo in attesa di ricevere la relazione tecnica dei Vigili del Fuoco.

Quello che è certo, però, è che i danni sono ingenti.