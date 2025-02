Momenti di paura ieri sera, poco dopo le 22, per un incendio di un deposito di legna da ardere con all’interno anche una bombola di gas. In via Cristoforo Colombo, a Pasian di Prato, sono intervenuti i vigili del fuoco con prima partenza, autobotte di supporto e autoscala. I pompieri, non senza fatica, sono riusciti ad estinguere le fiamme che stavano minacciando la casa dei vicini. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.