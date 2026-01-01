  • Aiello del Friuli
giovedì 1 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Scoppio ritardato, promessa del ciclismo perde una mano
Saldi al via in Fvg dal 3 gennaio, Federmoda: "Siamo fiduciosi"
Fine anno a Udine, sequestrati 513 botti
In aumento le nascite al Santa Maria della Misericordia nel 2025
A Grado il tuffo di San Silvestro sfida freddo e bassa...
Incendio nella notte al carcere di Udine: due detenuti intossicati
Intrappolato nel lago ghiacciato, salvato piccolo Bambi a Cave
Folla nelle piazze del Fvg per festeggiare il Capodanno
Dal futuro della Rizzani de Eccher il destino di Cattinara
Capodanno a Udine, in piazza 7 mila persone
Cronaca

Incendio nella notte al carcere di Udine: due detenuti intossicati

Incendio appiccato in cella allo scoccare della mezzanotte, sette agenti intossicati in modo lieve
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.Due detenuti ricoverati in ospedale e sette agenti della Polizia penitenziaria costretti a ricorrere alle cure sanitarie per intossicazione da fumo. È questo il bilancio dell’incendio divampato nella notte di Capodanno all’interno del carcere di Udine, in via Spalato.

Il rogo si è sviluppato allo scoccare della mezzanotte, quando un detenuto straniero di circa 30 anni ha dato fuoco agli arredi della propria cella, sprigionando una densa coltre di fumo. Immediato l’intervento del personale di Polizia penitenziaria in servizio, supportato dal Gruppo di intervento locale, che è riuscito a entrare nella cella in fiamme e a mettere in salvo sia l’autore del gesto sia il compagno di stanza, un uomo di 40 anni che stava dormendo.

A scopo precauzionale sono stati evacuati i detenuti del primo e secondo piano della struttura, fatti poi rientrare dopo che l’incendio è stato domato e i locali arieggiati. I due detenuti sono stati trasportati all’ospedale di Udine e ricoverati in medicina d’urgenza. Sette agenti, lievemente intossicati, sono stati visitati e poi dimessi dal Santa Maria della Misericordia. In un primo momento, era stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco. L’azione dei pompieri, però, non si è poi resa necessaria, poiché il rogo era stato rapidamente domato dal personale interno nel giro di pochi minuti. Proprio la rapidità dell’intervento ha evitato conseguenze più gravi.

