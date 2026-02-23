Incendio nella notte, un gatto muore tra le fiamme: salvo l’altro felino

Un gatto è morto, salvo inve’ce il secondo. Il felino è deceduto a causa dei fumi da combustione provocati da un incendio divampato nella notte in un’abitazione di San Giorgio di Nogaro.

L’allarme è scattato attorno all’1.40 in via Libertà, dove il rogo ha interessato il primo piano di una casa singola. All’arrivo dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Cervignano e Latisana, supportati da autoscala e autobotte della centrale, le persone presenti erano già riuscite a mettersi in salvo autonomamente. Le fiamme hanno coinvolto una sola stanza, causando danni da calore ai locali adiacenti e da fumo all’intera abitazione. Spento l’incendio, sono iniziate le operazioni di bonifica mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.