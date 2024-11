Incendio nell’alloggio Ater, intossicato un uomo

Un uomo di 55 anni è finito all’ospedale dopo aver inalato i fumi dell’incendio che, nel tardo pomeriggio di ieri, è divampato in un alloggio Ater in via Tagliamento a Camino.

Pare che all’origine ci sia stato un guasto all’impianto elettrico. Il rogo è divampato in una camera da letto e l’uomo – fratello dell’assegnataria dell’alloggio – nel tentativo di spegnere le fiamme è rimasto intossicato.

Soccorso da personale sanitario del 118, è stato condotto per accertamenti all’ospedale. Nel frattempo sono giunti a Camino i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme e a dichiarare l’inagibilità dell’immobile.