Incendio nell’appartamento, quattro intossicati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fumo e fiamme. Un cortocircuito ha causato ieri sera, alle 23, l’incendio in un appartamento al civico 3 di via Comugne, a Saletto di Morsano al Tagliamento. All’interno c’era una donna di 68 anni, Rosalba Zanetti, che, dopo essersi accorta delle fiamme che stavano ormai avvolgendo mobili e suppellettili, si è rifugiata in terrazza e ha chiesto aiuto. L’aria fatta entrare, però, ha alimentato il rogo sprigionando esalazioni tossiche.

Al piano terra dello stesso complesso condominiale risiede una famiglia di origini argentine che, capita la gravità della situazione, ha prestato immediatamente i primi soccorsi alla donna che, a quel punto, era impossibilitata ad uscire dall’appartamento.

Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento. I pompieri hanno trovato tutti gli occupanti dello stabile già usciti autonomamente dai propri appartamenti, provvendo quindi a completare lo spegnimento dell’incendio che, in parte, era stato già estinto, con dei secchi d’acqua, da Flavio Munoz.

Tutte le persone sono state condotte all’ospedale per sintomi da intossicazione: la donna di 68 anni, che si trova ancora ricoverata, la famiglia argentina, formata da padre, madre e figlio di 5 anni, e la vicina in stato di shock. L’appartamento di Rosalba Zanetti, inagibile, è stato posto sotto sequestro.

Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Pordenone. Il sindaco Elena Maiolla sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione.