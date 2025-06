Incendio nell’ex caserma Nadalutti di Premariacco

Incendio nel primo pomeriggio a Ipplis di Premariacco, all’interno dell’ex Caserma Nadalutti, venduta all’asta 4 anni fa ad una cordata di aziende friulane.

Per cause in corso di accertamento, attorno alle 15, alcune travi in legno accatastate sotto ad una tettoria in lamiera hanno iniziato a prendere fuoco causando una colonna di fumo che ha allertato i residenti della zona. Dopo l’allarme, sono giunti in forze i vigili del fuoco che hanno domano in breve tempo il rogo, ora sotto controllo. Sul posto sono presenti anche i carabinieri. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta dall’incendio.