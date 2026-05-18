Incendio palazzina Ater, “Un lago di fiamme sotto la mia moto”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Sotto la mia moto c’era un lago di fiamme e il fuoco aveva raggiunto il soffitto. Mi sono assicurato che tutti fossero già usciti. Poi ho chiamato i pompieri e sono fuggito dalla scala a fianco”.

Lo ha raccontato un abitante della palazzina Ater in via Brumatti a Cervignano, devastata da un incendio nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024, al processo per l’incendio, che distrusse una moto e 12 autovetture. Trentadue persone furono intossicate dal fumo e 24 nuclei familiari rimasero senza casa.

Sul banco degli imputati, Rosario Bordonaro, 29 anni originario, di Siracusa, accusato di aver innescato le fiamme e di stalking proprio nei confronti del testimone, un ragazzo di 24 anni, proprietario della moto data alle fiamme, origine dell’incendio.

Secondo il giovane, i dissidi con l’imputato erano cominciati nel 2020, quando lo aveva aggredito in due occasioni con calci, pugni e schiaffi, oltre a minacciarlo e a sfiorarlo con l’automobile.