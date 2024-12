Incendio Pordenone 17 famiglie evacuate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prende fuoco il tetto di una palazzina di Pordenone, diciassette famiglie sono state evacuate. E’ accaduto questa mattina attorno alle 9.30 in via Gabriele D’Annunzio. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento ma non paiono dolose, è partito in una zona dove gli operai stavano lavorando al rifacimento parziale del tetto. Sul posto sono giunte cinque squadre dei vigili del fuoco da Pordenone, Maniago e Sacile, che hanno domato le fiamme. Già nel primo pomeriggio era in corso la bonifica.

Per precauzione, le 17 famiglie che vivono nell’immobile sono state tutte evacuate. Dopo lo spegnimento delle fiamme, attorno alle 14.30 quindici nuclei familiari hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni. Una persona anziana è stata riaccompagnata tra le mura domestiche dai sanitari in ambulanza. Altre due famiglie, invece, resteranno fuori casa per i prossimi giorni. “Il Comune – dice il vicesindaco reggente di Pordenone Alberto Parigi – si è occupato di questi due nuclei, nei quali ci sono persone con disabilità. Le famiglie sono state sistemate in un hotel della città convenzionato con il municipio proprio per casi come questo”. Si tratta di persone che vivono nei piani superiori della palazzina, L’incendio ha reso inagibile il quarto piano e anche parte del terzo ha subito danni a causa dell’acqua che si è infiltrata dal piano superiore.

Contenuti i disagi riguardanti la viabilità. La polizia locale di Pordenone Cordenons, ha spiegato il commissario capo Nicola Candido, ha subito chiuso la strada, in attesa dei pompieri. Poi è stata riaperta una corsia a senso unico alternato. La normale circolazione è stata ripristinata poco dopo le 16.