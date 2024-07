Un incendio ha interessato nel corso della giornata di oggi l’autorimessa di un’abitazione in via del Sole a Remanzacco. In corso di accertamento il motivo che ha causato le fiamme nella struttura: tra le ipotesi c’è il corto circuito di un apparecchio domestico. Non ci sono stati fortunatamente feriti: sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco. Ingenti i danni.