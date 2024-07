Incendio a Sgonico: bruciati 3mila metri quadrati di bosco

Un incendio, divampato in località Gabrovizza, nel Comune di Sgonico, ha bruciato questo pomeriggio 3mila metri quadrati di bosco. L’allarme è scattato alle 13.30, quando sul posto sono stati inviati gli uomini del Corpo forestale regionale, le squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione civile.

Le operazioni per domare le fiamme sono durate due ore. Ora si indaga per capire le cause che hanno causato il rogo. Solo pochi giorni fa, lo ricordiamo, la Regione aveva dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per tutta l’area del Carso. Un provvedimento che resterà in vigore fino a nuova determinazione.