Incendio in una struttura d’accoglienza di Pontebba: un migrante ustionato

Fiamme in una struttura di accoglienza per migranti a Laglesie San Leopoldo, frazione di Pontebba. L’incendio è divampato ieri sera, poco dopo le 22.30, causando l’intossicazione di due degli ospiti presenti, uno dei quali ha riportato anche ustioni alle gambe.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sviluppate in una camera al primo piano, coinvolgendo materassi e arredi. Il fumo ha rapidamente invaso il piano, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Gemona del Friuli e Tarvisio muniti di autorespiratori per accedere all’interno del centro di accoglienza che ospita una decina di migranti. L’incendio è stato circoscritto e spento in breve tempo, evitando conseguenze più gravi alla struttura. Cinque degli ospiti presenti sono stati evacuati in via precauzionale, mentre le due persone intossicate sono state preso in carico dal personale sanitario e trasportate in ospedale per le cure necessarie.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera palazzina. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto presenti anche i Carabinieri di Chiusaforte.