Incendio sul Carso sloveno, si teme l’origine dolosa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’imponente colonna di fumo era visibile da Trieste e Gorizia verso le 10 orario intorno al quale sul carso sloveno nella zona del monte Trstelj si sono innescati due incendi di probabile origine dolosa. Le fiamme sono state alimentate dal vento di borino, la zona non era stata interessata dai devastanti incendi di due anni fa che avevano distrutto quasi 4.100 ettari di superficie forestale del carso. La Slovenia ha immediatamente attivato il piano emergenza inviando sul posto 45 brigate di vigili del fuoco oltre a due aerei e un elicottero, la Capitaneria di porto di Monfalcone ha autorizzato i velivoli a caricare l’acqua nello specchio di mare davanti a Marina Julia. La Protezione civile italiana si è subito attivata per monitorare la situazione e in caso di necessità supportare i colleghi della vicina repubblica. Anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna ha contattato l’omologo di Nova Gorica «Sono vicino alla popolazione slovena e grato verso quelle donne e uomini che sono intervenuti per spegnere l’incendio». Il primo cittadino inoltre a chiesto ad Arpa di monitorare la qualità dell’aria, il fumo infatti nel corso della mattinata e del pomeriggio si muoveva verso il goriziano.