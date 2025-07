Incendio sul Col della Luna a Tramonti di Sopra

Un incendio boschivo è divampato oggi sul Col della Luna (a 1.422 metri di quota), nel comune di Tramonti di Sopra. Innescato da un fulmine caduto il 30 giugno, il rogo, esteso per circa 200 mq in un bosco misto di latifoglie e in un’area impervia, è stato affrontato dagli uomini del Corpo forestale regionale di Pinzano, dell’Ispettorato Forestale di Pordenone e dai pompieri dei Vigili del fuoco di Pordenone.

Dalle 14:30, un elicottero della Protezione civile regionale ha effettuato lanci d’acqua, rifornendosi da un vascone a Pradis, vicino al torrente Meduna. Il Corpo Forestale ha utilizzato acqua additivata con bagnante per favorire la penetrazione profonda nel suolo, dato che roghi di origine naturale possono svilupparsi da focolai sotterranei con lunghe fasi di latenza. L’incendio è ora sotto controllo e monitorato per prevenire riprese. La stima dei danni è in corso.