  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
BUSINESS FVG
giovedì 22 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Incendio sul monte Diverdalce, in fiamme 11 ettari di bosco
Presidenza Fassa Bortolo a primo membro estraneo alla famiglia
Omicidio-suicidio di Pertegada, anziana uccisa con un'accetta
Intesa triennale tra Regione, Arpa Fvg e Fiamme Gialle
Paluzza, via libera alla nuova strada forestale in Val Collina
Crollo sede comunale, la Cisal: «Verificare tutti gli uffici decentrati»
Nuova gestione a insegna Despar per il punto vendita di Tiezzo
Latisana, uccide la compagna e si toglie la vita
Operai forestali al lavoro tutto l'inverno
Notte da sogno al PalaGesteco, una UEB sublime batte Brindisi
BUSINESS FVG


Cronaca

Incendio sul monte Diverdalce, in fiamme 11 ettari di bosco

Bonifica in corso sopra Cazzaso Nuovo: impegnati Corpo forestale, Vigili del fuoco ed elicottero regionale
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Proseguono le operazioni di bonifica dell'incendio boschivo divampato nel tardo pomeriggio di martedì sul monte Diverdalce, nel territorio comunale di Tolmezzo, sopra l'abitato di Cazzaso Nuovo e l'altopiano di Curiedi. Le fiamme hanno interessato complessivamente circa 11 ettari di bosco misto di latifoglie e abete rosso, sviluppandosi in una zona impervia e difficilmente accessibile.

Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati il Corpo forestale regionale e i Vigili del fuoco, con il supporto dell'elicottero della Protezione civile regionale, che ha effettuato numerosi lanci d'acqua rifornendosi dal vascone di Buttea, nel comune di Lauco. Sul posto anche il personale delle stazioni forestali di Tolmezzo, Resia, Villa Santina, Paluzza, Tarvisio e Maniago, oltre ai volontari dei Vigili del fuoco di Pontebba.

Le difficoltà operative sono state accentuate dall'orario serale in cui si è sviluppato il rogo e dalle condizioni di siccità del terreno. L'attenzione resta alta per la presenza di alcuni punti caldi, mentre sono previsti ulteriori monitoraggi in attesa delle piogge del fine settimana. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

