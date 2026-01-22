Incendio sul monte Diverdalce, in fiamme 11 ettari di bosco

Proseguono le operazioni di bonifica dell’incendio boschivo divampato nel tardo pomeriggio di martedì sul monte Diverdalce, nel territorio comunale di Tolmezzo, sopra l’abitato di Cazzaso Nuovo e l’altopiano di Curiedi. Le fiamme hanno interessato complessivamente circa 11 ettari di bosco misto di latifoglie e abete rosso, sviluppandosi in una zona impervia e difficilmente accessibile.

Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati il Corpo forestale regionale e i Vigili del fuoco, con il supporto dell’elicottero della Protezione civile regionale, che ha effettuato numerosi lanci d’acqua rifornendosi dal vascone di Buttea, nel comune di Lauco. Sul posto anche il personale delle stazioni forestali di Tolmezzo, Resia, Villa Santina, Paluzza, Tarvisio e Maniago, oltre ai volontari dei Vigili del fuoco di Pontebba.

Le difficoltà operative sono state accentuate dall’orario serale in cui si è sviluppato il rogo e dalle condizioni di siccità del terreno. L’attenzione resta alta per la presenza di alcuni punti caldi, mentre sono previsti ulteriori monitoraggi in attesa delle piogge del fine settimana. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.