Fiamme a Tricesimo: soccorsi madre, padre e figlio

Ha avuto origine dalla canna fumaria l’incendio che si è sprigionato questa notte in una abitazione di Tricesimo, in località Colgallo. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte in via Zorutti, quando le fiamme e il fumo hanno iniziato ad invadere la cucina e alcune stanze attigue, intossicando leggermente i tre occupanti: madre, padre e figlio minore, usciti di casa in attesa dei soccorsi.

All’arrivo dei sanitari, la famiglia è stata trasportata all’ospedale di Udine per le verifiche del caso. Tutti sono stati dimessi qualche ora dopo. Stanno bene, ma non potranno rientrare in casa. Lo stabile, infatti, è stato dichiarato inagibile. Sul posto hanno operato a lungo i vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri.