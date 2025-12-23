Incendio a Udine, morta una donna in via Grazzano

Una donna di circa sessant’anni, di origini russe e conosciuta in città come stimata interprete, è stata trovata senza vita nella mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre, all’interno del proprio appartamento in via Grazzano a Udine, all’angolo con via della Cisterna, di fronte alla caserma della Guardia di Finanza.

L’allarme è scattato alle 8.50, quando la sala operativa dei Vigili del fuoco di Udine ha ricevuto una segnalazione per la presenza di fumo acre che aveva invaso il vano scale di una palazzina di tre piani fuori terra. Sul posto, al civico 27, sono state immediatamente inviate una squadra, l’autoscala e l’autobotte, supportate dal funzionario di guardia.

Giunti nello stabile, i Vigili del fuoco hanno individuato l’appartamento dal quale fuoriusciva il fumo, situato al secondo e ultimo piano dell’edificio. Entrati nell’alloggio, completamente invaso dal fumo, i soccorritori hanno trovato l’inquilina riversa a terra e priva di conoscenza nel locale adibito a soggiorno, dove si era sviluppato l’incendio.

Mentre una parte della squadra procedeva alle operazioni di spegnimento delle fiamme, altri operatori hanno prestato soccorso alla donna, trasportandola all’esterno dell’edificio. Qui il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

L’incendio, le cui cause sono tuttora in fase di accertamento, è stato contenuto al solo locale soggiorno, evitando così la propagazione delle fiamme agli altri ambienti dell’appartamento, al piano inferiore e al tetto dello stabile. Al termine delle operazioni, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’alloggio e dell’intera palazzina.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza. A partire dalle 9.45 via Grazzano è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso e sicurezza.