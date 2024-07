Incendio alla Upim, evacuato il centro commerciale di Fiume Veneto

Un principio d’incendio, preceduto da uno scoppio, si è sviluppato oggi pomeriggio nel negozio Upim del centro commerciale Gran Fiume di Fiume Veneto. Alle 13.45 è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, al lavoro con quattro squadre, perché era stata segnalata la presenza, all’interno del negozio, di fumo nero che poi si è propagato nella galleria del centro commerciale. L’aria è diventata subito irrespirabile. Nessuna persona è rimasta intossicata.

I clienti sono stati fatti evacuare precauzionalmente. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento ma pare che le fiamme, che si sono sviluppate nel magazzino nella parte retrostante del negozio, sarebbero partite – forse a cause del surriscaldamento – dalle batterie che alimentano il sistema di emergenza.

Sono stati i sistemi di spegnimento automatico, di fatto, ad evitare che l’incendio potesse causare conseguenze serie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e un mezzo del 118.