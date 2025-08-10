Incendio Vesuvio: in arrivo anche soccorsi dal Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Anche la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia si è attivata per domare il vasto incendio che sta devastando da venerdì notte il Parco Nazionale del Vesuvio, in Campania. Su attivazione del Dipartimento nazionale, una colonna mobile regionale è partita questa mattina per prestare supporto alle complesse operazioni di emergenza. L’incendio, che ha interessato in particolare la Pineta di Terzigno, la Riserva integrale Tirone e le aree boschive di Trecase, Ercolano e Ottaviano, continua a tenere impegnati i soccorritori.

Le operazioni, che proseguono da oltre 24 ore, vedono in azione ben 12 squadre di Vigili del fuoco a terra, con i rinforzi giunti già da Toscana e Marche che si sono uniti ai colleghi di Salerno e Benevento. A supporto delle squadre di terra, 6 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono in volo per lanciare acqua sulle fiamme. Durante la notte, i droni del nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto hanno monitorato l’area per avere un quadro chiaro della situazione.

Il supporto del Friuli Venezia Giulia è significativo. La colonna mobile è composta da 14 volontari e due funzionari del Corpo volontari antincendio boschivo (AIB), dotati di tre pick-up attrezzati, un’autobotte da 5.000 litri, un furgone logistico e un fuoristrada della Protezione civile regionale. L’impegno economico per la missione ammonta a 100mila euro, a copertura delle spese operative e logistiche. “Il Friuli Venezia Giulia conferma la propria disponibilità e rapidità d’intervento nell’ambito della solidarietà nazionale”, ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, sottolineando che i volontari e i funzionari sono già in viaggio “per dare supporto concreto a una situazione complessa che minaccia persone, abitazioni e un patrimonio naturalistico di valore inestimabile”. Le squadre opereranno in coordinamento con le autorità locali e nazionali fino alla conclusione dell’emergenza.