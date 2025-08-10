  • Aiello del Friuli
domenica 10 Agosto 2025
Incendio Vesuvio: in arrivo anche soccorsi dal Friuli Venezia Giulia

Partita una colonna mobile con 16 uomini della Protezione Civile per supportare le operazioni di spegnimento del vasto rogo divampato venerdì notte nel Parco Nazionale campano
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Anche la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia si è attivata per domare il vasto incendio che sta devastando da venerdì notte il Parco Nazionale del Vesuvio, in Campania. Su attivazione del Dipartimento nazionale, una colonna mobile regionale è partita questa mattina per prestare supporto alle complesse operazioni di emergenza. L’incendio, che ha interessato in particolare la Pineta di Terzigno, la Riserva integrale Tirone e le aree boschive di Trecase, Ercolano e Ottaviano, continua a tenere impegnati i soccorritori.

Le operazioni, che proseguono da oltre 24 ore, vedono in azione ben 12 squadre di Vigili del fuoco a terra, con i rinforzi giunti già da Toscana e Marche che si sono uniti ai colleghi di Salerno e Benevento. A supporto delle squadre di terra, 6 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono in volo per lanciare acqua sulle fiamme. Durante la notte, i droni del nucleo  Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto hanno monitorato l’area per avere un quadro chiaro della situazione.

Il supporto del Friuli Venezia Giulia è significativo. La colonna mobile è composta da 14 volontari e due funzionari del Corpo volontari antincendio boschivo (AIB), dotati di tre pick-up attrezzati, un’autobotte da 5.000 litri, un furgone logistico e un fuoristrada della Protezione civile regionale. L’impegno economico per la missione ammonta a 100mila euro, a copertura delle spese operative e logistiche. “Il Friuli Venezia Giulia conferma la propria disponibilità e rapidità d’intervento nell’ambito della solidarietà nazionale”, ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, sottolineando che i volontari e i funzionari sono già in viaggio “per dare supporto concreto a una situazione complessa che minaccia persone, abitazioni e un patrimonio naturalistico di valore inestimabile”. Le squadre opereranno in coordinamento con le autorità locali e nazionali fino alla conclusione dell’emergenza.

