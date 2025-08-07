Incendio via Divisione Garibaldi Osoppo, Ater Udine al lavoro per bonifica

Sarà concluso entro la settimana l’intervento di bonifica avviato da Ater nel vano scala della palazzina di via Divisione Garibaldi Osoppo, a Udine, interessato dall’incendio divampato nella notte tra lunedì e martedì da alcune suppellettili accatastate. Cinque persone erano rimaste intossicate, tra le quali una bambina di 5 anni, e trenta persone erano state fatte uscire precauzionalmente dallo stabile.

Le operazioni – fa sapere Ater – sono iniziate il giorno stesso del rogo e stanno procedendo regolarmente. E’ stata programmata per lunedì la tinteggiatura delle pareti.

Per quanto riguarda le utenze, ieri sono iniziati i lavori di rifacimento delle linee di conduzione del gas metano dei 42 appartamenti. Ater confida nella collaborazione di AcegasApsAmga per il ripristino della fornitura di gas già la prossima settimana. Questa mattina è stato ripristinato il funzionamento di uno dei due ascensori. Per l’altro bisognerà ancora attendere: l’acqua utilizzata per spegnere l’incendio ha danneggiato l’elettronica.

“Le attività volte a ripristinare le normali condizioni del fabbricato e a ridurre i disagi patiti dai nostri inquilini si sono svolte in maniera rapida, efficace ed efficiente” – afferma la presidente Ater Udine Vanessa Colosetti. La presidente si dice consapevole dei disagi patiti dai residenti, ma sottolinea come Ater abbia operato al meglio, pur in condizioni di emergenze e in un periodo di ferie”.

Ater Udine continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti tempestivi.