Inchiesta Spese Pazze, assolti Mara Piccin ed Enore Picco

Inchiesta ‘Spese pazze’: il Tribunale di Trieste ieri ha assolto con la formula ‘il fatto non sussiste’ gli ex consiglieri regionali della Lega Mara Piccin ed Enore Picco dall’accusa di peculato. Su tre episodi, i giudici hanno disposto il non luogo a procedere per Mara Piccin per prescrizione.

La sentenza è arrivata dopo un iter lungo 11 anni. I due consiglieri del Carroccio furono prosciolti, assieme ad altri, nel 2016 dal Gup di Trieste. Successivamente, la Cassazione, su ricorso del pm, annullò la sentenza e rinviò le carte al Gup. Gli imputati, allora, scelsero il giudizio davanti al Tribunale collegiale che ieri, dopo 5 anni di dibattimento, li ha assolti.

I due erano accusati di essersi appropriati tra il 2009 e il 2012, in concorso con l’allora capogruppo del Carroccio in Regione, di quasi 80mila euro provenienti dai fondi assegnati al Gruppo Lega Nord in Consiglio regionale per l’attività istituzionale. Secondo l’accusa, Piccin – difesa dall’avvocato Giovanni Borgna – si fece rimborsare spese per quasi 50mila euro, tra le quali soggiorni in diverse località italiane e straniere, oltre a una consulenza fittizia per 5mila euro. I circa 25mila euro di rimborsi ottenuti da Picco, difeso dall’avvocato Andrea Gaiardo, riguardavano soprattutto l’acquisto di materiale ottico.

“Durante il dibattimento – commentano Borgna e Gaiardo – abbiamo dimostrato che si trattava di attività connesse al ruolo ricoperto dai nostri assistiti all’interno del gruppo politico”. “In particolare – aggiunge Gaiardo – Picco si era speso in attività per la tutela del territorio”.

Infine, sempre nel quadro di ‘Spese pazze’, la Cassazione ha annullato la condanna in secondo grado a un anno e 6 mesi di reclusione per peculato all’ex consigliere regionale leghista Federico Razzini, rinviando il processo alla Corte d’Appello di Trieste. I suoi difensori, gli avvocati Caterina Belletti e Lorenzo Presot, nel ricorso avevano sostenuto che i giudici d’appello non avevano tenuto conto di diverse sentenze della Cassazione in cui si escludeva il peculato per le fattispecie contestate a Razzini. “Che dopo 10 anni – ha commentato Belletti – si sia tornati al punto di partenza è una sconfitta per un sistema che dovrebbe basarsi sulla certezza del diritto”.