Inchiesta sul clan Braidic, prima condanna per associazione a delinquere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è la prima condanna nell’inchiesta sul clan Braidic, che ha portato all’operazione interforze scattata all’alba dell’8 aprile scorso nell’hinterland udinese.

Per quella vicenda sono state indagate 20 persone, tutte di etnia sinti, accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al furto, alla rapina, al riciclaggio e all’auto riciclaggio.

Il gup di Udine Roberta Paviotti ha condannato il cittadino sloveno Ales Breznikar, a un anno e sei mesi per associazione a delinquere ed evasione; lo ha invece assolto dall’accusa di sostituzione di persona. Il pm Andrea Gondolo aveva chiesto una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Il suo difensore, l’avvocato Andrea Castiglione, ha annunciato appello.

Breznikar era una delle sei persone arrestate la scorsa primavera. Gli altri cinque imputati sono stati tutti rinviati a giudizio. Ai sei sono contestati a vario titolo numerosi episodi commessi tra il 2023 e il 2024, per un bottino di alcune centinaia di migliaia di euro. La prima udienza è stata fissata per il 3 febbraio.