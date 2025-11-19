  • Aiello del Friuli
mercoledì 19 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Natale: a Pordenone 300 eventi, coinvolte 90 associazioni
Versa: tutti al lavoro per tornare alla normalità
La giunta regionale stanzia ulteriori 7 milioni per il rischio idrogeologico
Reperti egizi nel 2026 in mostra in FVG
Trovati con 100 grammi di cocaina, arrestati due giovani della Bassa
Inchiesta sul clan Braidic, prima condanna per associazione a delinquere
Quirin, l’eroe di Brazzano: chiesta la medaglia d’oro al valor civile
Bimbo ucciso a Muggia, i funerali saranno pubblici
110 i punti di ricarica in Fvg messi da Poste Italiane...
Stabilità: Zilli, nuovi emendamenti per oltre 45mln di euro
Inchiesta sul clan Braidic, prima condanna per associazione a delinquere

Il gup ha disposto cinque rinvii a giudizio e condannato un imputato
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è la prima condanna nell’inchiesta sul clan Braidic, che ha portato all’operazione interforze scattata all’alba dell’8 aprile scorso nell’hinterland udinese.

Per quella vicenda sono state indagate 20 persone, tutte di etnia sinti, accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al furto, alla rapina, al riciclaggio e all’auto riciclaggio.

Il gup di Udine Roberta Paviotti ha condannato il cittadino sloveno Ales Breznikar, a un anno e sei mesi per associazione a delinquere ed evasione; lo ha invece assolto dall’accusa di sostituzione di persona. Il pm Andrea Gondolo aveva chiesto una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Il suo difensore, l’avvocato Andrea Castiglione, ha annunciato appello.

Breznikar era una delle sei persone arrestate la scorsa primavera. Gli altri cinque imputati sono stati tutti rinviati a giudizio. Ai sei sono contestati a vario titolo numerosi episodi commessi tra il 2023 e il 2024, per un bottino di alcune centinaia di migliaia di euro. La prima udienza è stata fissata per il 3 febbraio.

