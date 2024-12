Incidente a Bressa, ferita un’anziana

Uno scontro questa mattina ha coinvolto una Renault Megan e una Fiat Panda a Bressa di Campoformido, causando il ferimento di una conducente di 80 anni alla guida della prima vettura. L’incidente si è verificato per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale alle 11:20 circa, tra via di Mezzo e via del Ledra.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Udine per la messa in sicurezza dei mezzi e i sanitari, giunti in ambulanza. L’automobilista ferita è stata trasportata per ulteriori accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Udine, illeso il conducente settantenne a bordo della Panda.