Incidente a Dolegna, sessantenne in condizioni serie

Due persone sono rimaste ferite questo pomeriggio in uno scontro fronto/laterale tra due mezzi leggeri in territorio di Dolegna del Collio, lungo la ex provinciale 14. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra la viabilità che porta a Vencò e quella che conduce in località Sant’Anna.

Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gorizia, l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cormons e l’elisoccorso. Attivate anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone rimaste ferite: una è stata controllata sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale; l’altra, un uomo di circa 60 anni di età, è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie.