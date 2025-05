Incidente a Monfalcone, grave trauma cranico per un ciclista 57enne

Un ciclista di 57 anni residente a Monfalcone è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel centro della città dei cantieri, in via Matteotti, questa mattina attorno alle 8, in seguito all’impatto con una vettura mentre era il sella alla propria bicicletta. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto dopo aver parcheggiato a bordo strada ha aperto la portiera proprio mentre sopraggiungeva il ciclista, che ha centrato l’improvviso ostacolo finendo poi rovinosamente a terra. Il personale dell’elisoccorso, inviato dalla centrale Sores Fvg, ha stabilizzato l’uomo sul posto prima di condurlo in codice rosso all’ospedale triestino di Cattinara. Le sue condizioni sono critiche: la prognosi è riservata per un grave trauma cranico. Sul posto la polizia locale.