Incidente a Pissebus: grave una donna, morto il suo cane

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, alle 13.30, in località Pissebus di Tolmezzo. Ad avere la peggio è stata una donna, residente a Colloredo di Monte Albano, rimasta gravemente ferita nello scontro tra un’auto e un furgone.

La conducente è stata soccorsa dal personale sanitario, giunto insieme ai vigili del fuoco, ed è stata intubata sul posto prima del trasporto d’urgenza, con l’elisoccorso, in ospedale a Udine. A bordo del veicolo viaggiava anche il suo cane, che è deceduto a causa dell’impatto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri.