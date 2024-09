Incidente a Pontebba, camionista muore tra le fiamme

Tragico incidente questo pomeriggio a Pontebba: il conducente di un autotreno ha perso la vita. E’ accaduto attorno alle 17 sulla statale 13, in particolare sul viadotto che porta all’ingresso del paese. Per cause in corso di accertamento la motrice del tir di una ditta specializzata in scavi ha urtato il guard rail e si è ribaltata su un fianco e ha divelto una decina di metri della barriera. Poi il mezzo ha preso fuoco. Il conducente, rimasto intrappolato nell’autotreno, è morto carbonizzato nell’incendio. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i sanitari, tre squadre dei vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.