Incidente a San Giovanni, investe con lo scooter un capriolo e resta ferito

Investe con lo scooter un capriolo e rimane gravemente ferito. E’ successo ad un uomo di 59 anni, vittima di un incidente stradale accaduto alle 6.45 di oggi a San Giovanni al Natisone.

L’animale ha improvvisamente attraversato la strada e il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto, finendo rovinosamente a terra.

L’uomo è stato soccorso dal personale di un’ambulanza e dall’equipaggio dell’elicottero. E’ stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Palmanova.