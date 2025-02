Incidente a Udine, ferito un motociclista

La Polizia locale di Udine cerca i possibili testimoni di un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi: una moto Yamaha, il cui conducente è rimasto ferito, un autocarro Ford e un veicolo in sosta. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 15.00 in via Romans e ha causato diverse lesioni al motociclista, trasportato all’ospedale di Udine. La dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione da parte degli agenti intervenuti per i rilievi di rito, ma si cercano evenutali cittadini che possano aver osservato il tamponamento.