Incidente tra 9 mezzi sulla A4: 9 feriti, due gravi

Un grave incidente sulla A4 tra 9 veicoli ha portato gravi ripercussioni sulla viabilità autostradale del Friuli Venezia Giulia, in una giornata di esodo vacanziero già segnalata con il bollino nero. Il maxi scontro è avvenuto alle 8.30 in direzione Trieste, poco prima del casello di San Dona’- Noventa (VE) e in un tratto a tre corsie ha portato al ferimento di 9 persone, tra le quali tre rimaste bloccate tra le lamiere delle auto. Due feriti gravi sono stati estratti dalle vetture ribaltate e elitrasportate in ospedale. Lo scontro e i successivi soccorsi hanno causato lunghe code anche di 5 km in direzione Trieste, creando successivamente ripercussioni sulla A27 con code di 2 km alle barriere di Cordignano e Portogruaro.

Rallentamenti e disagi si segnalano in particolare in uscita alla Barriera del Lisert, dove sono state raggiunte code anche di 4 Km. Proprio per agevolare la viabilità, Autostrade Alto Adriatico ha deviato il flusso dei vacanzieri diretti in Croazia utilizzando il by-pass di Villesse.

Rallentamenti non solo in uscita, ma anche di rientro, con 1 km di code in direzione di Tarvisio e in ingresso alla barriera di Latisana. Il traffico, compromesso dall’incidente di San Donà, è composto comunque da un flusso contenuto di automobili, composto maggiormente da veicoli stranieri. Come per la scorsa settimana, molti automobilisti hanno preferito le partenze intelligenti, anticipando i viaggi.

A presidiare la giornata di esodo ci sono numerose pattuglie della Polizia Stradale. Per evitare furti, gli agenti della Polstrada sono presenti in borghese in diverse aree di servizio.