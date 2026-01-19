Incidente poco prima del Lisert: tre camion, un ferito

Un incidente verso le 12 ha coinvolto tre mezzi pesanti poco prima del Lisert, nel tratto tra Duino e Monfalcone Est, in direzione Venezia. Una persona risulta ferita, ma non grave. Lo scontro è avvenuto al chilometro 518 e ha visto anche la perdita di carico e materiale inerte sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico. Per consentire l’arrivo dei soccorsi è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia e gli ingressi a Duino e a Sistiana nella stessa direzione.

Notizia in aggiornamento