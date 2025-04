Oltrepassa il cantiere sulla A4, auto si schianta sui furgoni delle ditte al lavoro: due morti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla A4, poco prima dell’uscita al casello di Portogruaro, nel tratto tra Latisana e il Bivio con la A28. Lo schianto è avvenuto verso le 10.15, in direzione Venezia e ha coinvolto tre mezzi: un veicolo leggero e due furgoni della manutenzione stradale, uno di Autostrade Alto Adriatico e uno di una ditta esterna.

A perdere la vita gli occupanti del veicolo leggero che ha provocato l’incidente. Stando a una prima ricostruzione, questo mezzo ha oltrepassato il cantiere temporaneo presente sulla corsia di sorpasso più veloce. Il veicolo, dopo aver abbattuto i coni, è andato a sbattere più volte contro la barriera di sicurezza centrale, andando a centrare a forte velocità il furgone della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico, fermo all’interno del cantiere. Lo stesso furgone a sua volta ha tamponato successivamente un terzo furgone della ditta esterna che stava svolgendo i lavori.

Inevitabili i disagi al traffico e alla viabilità. Si segnalano code a tratti code tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli uomini di Autostrade Alto Adriatico e della Polizia Stradale.

Come sottolineato dalla concessionaria, il cantiere era regolare ed era stato predisposto per la sistemazione delle barriere centrali; era presegnalato un chilometro prima per chi proveniva da Trieste e delimitato dai coni. I lavori si stavano svolgendo quindi secondo i criteri di sicurezza in una fascia oraria in cui, come da previsione, lungo la direttrice (Trieste-Venezia) il traffico scorreva normalmente, con poco meno di 600 transiti all’ora.