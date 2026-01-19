Incidente vicino al Lisert: coinvolti 6 camion, due feriti

Sei mezzi pesanti coinvolti, due feriti e traffico bloccato. È il bilancio di un maxi tamponamento avvenuto poco dopo le 12 di oggi sulla A4, poco prima del Lisert, nel tratto tra Duino e Monfalcone Est, in direzione Venezia. Lo scontro si è verificato al chilometro 518, nel territorio comunale di Duino Aurisina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Opicina e di Monfalcone, supportati dal personale di Autostrade Alto Adriatico. All’arrivo dei soccorritori, tutti gli autisti erano già usciti autonomamente dalle cabine di guida. Due di loro sono stati assistiti dal personale sanitario e successivamente trasportati in ospedale per accertamenti; le loro condizioni non risultano gravi.

L’incidente ha provocato la perdita di carico e di materiale inerte sulla carreggiata. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dal sinistro. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico.

Il tratto interessato è stato chiuso al traffico dino alle 16 per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.