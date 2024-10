Tre persone sono rimaste ferite ieri sera attorno alle 22 in un incidente stradale tra due auto accaduto ad Aviano. I Vigili del fuoco di Pordenone, intervenuti sul posto, hanno dovuto tagliare le lamiere di una vettura in cui due occupanti erano incarcerati, per estrarli dall’abitacolo. I tre feriti sono quinti stati presi in carico dal personale sanitario, mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro.