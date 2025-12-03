Incidente al Rally della Carnia, il Tribunale archivia il fascicolo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Tribunale di Udine, su richiesta della Procura friulana, ha archiviato il fascicolo relativo all’incidente avvenuto il 28 settembre 2024 durante il Rally Valli della Carnia, nel quale erano rimasti feriti due spettatori.

Quel giorno, attorno le 11, una vettura che partecipava alla competizione era finita fuori strada, travolgendo due persone che stavano assistendo alla gara e trascinandole in una scarpata. Per loro, un uomo e una donna che in quel momento si trovavano in una zona vietata al pubblico, si era reso necessario il trasporto in ospedale. Più gravi le condizioni dell’uomo, portato a Udine con l’elicottero.

Per quella vicenda, la Procura di Udine aveva aperto un fascicolo per accertare le eventuali responsabilità del pilota e dell’organizzazione del Rally. A fronte della mancata querela da parte dei due spettatori, al pm non è restato altro che chiederne l’archiviazione.