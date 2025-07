Incidente all’alba in A4, gravissimo un giovane di San Pier d’Isonzo

Un giovane di 20 anni originario di San Pier d’Isonzo è rimasto gravemente ferito questa mattina poco dopo le 5 in un incidente stradale avvenuto sull’A4 all’altezza del Lisert, sulla carreggiata in direzione Venezia. Il ragazzo viaggiava in auto assieme al fratello 23enne, rimasto ferito in modo fortunatamente non grave: le condizioni sin da subito apparse molto serie del più giovane dei due hanno portato i sanitari ad intubarlo e a trasportarlo con l’elisoccorso all’ospedale di Cattinara. Da chiarire quali siano state le cause che hanno portato al violento sinistro, con la vettura che è uscita di strada schiantandosi sul bordo della carreggiata: da una prima ricostruzione non ci sarebbero altre auto coinvolte. Ad effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente è stata la Polizia stradale con il personale del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina.