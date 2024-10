Carambola fatale nella notte ad Artegna, muore un 37enne di Gemona

Una tragica uscita di strada avvenuta nella notte ad Artegna ha causato il decesso di Stefano Zilli, 37enne di Gemona. L’incidente è avvenuto attorno alle 2.15 lungo via Nazionale.

Zilli era alla guida di una Volkswagen Polo e procedeva sulla Pontebbana in direzione sud. Arrivato all’altezza del civico 47, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare un muretto. Proprio questo colpo ha causato il ribaltamento del veicolo. La carambola è stata violenta e veloce e ha portato a sbalzare fuori dall’abitacolo, attraverso il finestrino lato guida, l’automobilista, privo di cintura di sicurezza allacciata. L’impatto al suolo è stato fatale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, giunto anche con l’elisoccorso regionale, e i carabinieri della Radiomobile di Tolmezzo. I soccorritori hanno tentato di rianimare il 37enne per oltre un’ora, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.

Si tratta del terzo lutto nelle ultime settimane che colpisce la comunità di Gemona del Friuli e in particolare Campo Lessi. Enorme il dispiacere del sindaco Roberto Revelant. “Ci stringiamo al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici – riferisce il primo cittadino. La vita di un altro gemonese spezzata. Si tratta di un periodo molto triste per la nostra comunità, visto il susseguirsi dei decessi causati da incidenti stradali o infortuni sul lavoro”.