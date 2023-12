Incidente stradale questo pomeriggio a Cassacco. Attorno alle 14, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una ragazza di 22 anni residente a Martignacco ha perso il controllo della propria vettura in via Udine mentre si recava al lavoro. L’automobile, dopo aver urtato un muretto, si è rovesciata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari che hanno soccorso la conducente, rimasta ferita in maniera non grave nell’incidente.